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Ekrem İmamoğlu, Karsu ile mutfakta hangi yemekleri yaptı?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel YouTube hesabından paylaştığı videosunda ünlü sanatçı Karsu ile mutfağa girerek birlikte yemek yaptı. Ancak bu içerik, sosyal medyada çok farklı bir şekilde gündeme geldi
Güncel 15.11.2021, 22:10
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şarkıcı Karsu ile yemek yaptı.
Ekrem İmamoğlu, Hollanda’da doğan Hatay asıllı Karsu ile mutfağa girdi.
İmamoğlu’nun YouTube hesabında yayımlanan videoda ünlü şarkıcı ile İBB Başkanı sigara böreği, humus ve salata yaptı.
Video şöyle:
Karsu'un Hollanda'da Türkiye yemekleri yaptığı bir televizyon programı bulunuyor.
İMAMOĞLU 170 BİN LİRA HARCADI İDDİASI
Ulus Haber Genel yayın Yönetmeni Cengiz Alçayır, sosyal medya hesabından yayınladığı belge ile İBB’nin 23 Haziran etkinlikleri için Karsu’ya 170 Bin lira ödediğini açıkladı.
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