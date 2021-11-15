Ekrem İmamoğlu, Karsu ile mutfakta hangi yemekleri yaptı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şarkıcı Karsu ile yemek yaptı.

Ekrem İmamoğlu, Hollanda’da doğan Hatay asıllı Karsu ile mutfağa girdi.

İmamoğlu’nun YouTube hesabında yayımlanan videoda ünlü şarkıcı ile İBB Başkanı sigara böreği, humus ve salata yaptı.

Video şöyle:

Karsu'un Hollanda'da Türkiye yemekleri yaptığı bir televizyon programı bulunuyor.

İMAMOĞLU 170 BİN LİRA HARCADI İDDİASI

Ulus Haber Genel yayın Yönetmeni Cengiz Alçayır, sosyal medya hesabından yayınladığı belge ile İBB’nin 23 Haziran etkinlikleri için Karsu’ya 170 Bin lira ödediğini açıkladı.

CHP'Lİ YETKİLİLERDEN İDDİALARA YANIT GECİKMEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ünlü şarkıcı Karsu Dönmez ile mutfağa girerek yemek yaptığı videosunu kişisel Youtube hesabından paylaştı. Sosyal medyada bu videonun masraflarının İBB tarafından karşılandığı ve Karsu'yla belirli bir ücret karşılığı anlaşıldığı iddia edildi. CHP'li yetkililer, prodüksiyon ekibinin İmamoğlu'un kendi PR ekibi olduğunu belirterek iddiaları yalanladı.