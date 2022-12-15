Ekrem İmamoğlu karar davası sonrasında hangi gazete hangi manşeti attı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması dün Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, İBB Başkanı İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyaset yasağı getirildi.

İmamoğlu’nun karar öncesi tüm İstanbul halkını iradesine sahip çıkmak üzere Saraçhane önüne davet etmesinin ardından meydanı dolduran on binler, hep bir ağızdan ‘irademe dokunma’ mesajı verdi.

Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.

Bu karar bugünkü gazetelerin de birinci sayfasındaydı... İşte A'dan Z'ye günün gazete manşetleri...