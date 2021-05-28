Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame düzenlendi: 4 yıl hapsi isteniyor!

Sözcü'den Sevgim Begüm YAVUZ'un haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle YSK üyelerine yönelik “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.