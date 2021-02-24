EKREM İMAMOĞLU: 'DİLEĞİM, SIFIR ADET EKMEK ÜRETMEK'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’nın başlattığı Kara Surları'nı restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. İmamoğlu, inceleme gezisi sonrasında basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

-GÜRÜLTÜNÜN ARKASINDA BAŞKA ŞEYLER HİSSEDİYORUM-

Bir gazetecinin, Ekmek Üreticileri Derneği'nin Halk Ekmek büfeleri ile ilgili valiliğe gönderdiği şikayet dilekçesi ile ilgili sorusu üzerine İmamoğlu, herkesin hukuki hakkı bulunduğunu; ama halk ekmek konusunun bu şekilde mevzu edilmesinden üzüntü duyduğunu belirterek şunları dedi:

“Çünkü günün sonunda yaşanan yoksulluğun izlerini bize hissettiriyor. Çok üzücü. Tümden fırıncıları, üreticileri temsil ettiğini düşünmediğim bir takım girişimler var. Olabilir, insanların bir takım duyguları. Ama şunu bilsinler; İstanbul'da ekmeğin yüzde 6'sı Halk Ekmek tarafından üretiliyor. Yüzde 94'ü hala fırınlar tarafından üretiliyor. Yüzde 6 için bu kadar gürültü kopartmanın arkasında ne yazık ki, başka şeyler hissediyorum. Üzüntü ile de takip ediyorum. Biz, ihtiyacı olan vatandaşlarımızı, Halk Ekmek bünyesinde neredeyse 1.5 milyona çıkmış günlük üretimimizle desteklemeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Benim dileğim nedir? Umarım sıfıra insin. Hiç kimse 1 liralık ekmeğe ihtiyaç duyulmasın, sıfıra insin. Sıfır adet ekmek üretelim. Bu kadar net. Ama bugünün ihtiyacı, çözmek zorundayız. Sonuna kadar da bunun çözümü için üretimimize devam edeceğiz."