Ekrem İmamoğlu davası ertelendi! İmamoğlu'ndan ilk yorum...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 'iktidarın manipülasyonla kazanamadığı seçimi, YSK kararıyla iptal ettirerek kazanmak istediğini' belirtmesinin ardından 'YSK üyelerine hakaret' iddiasıyla dava açılmıştı.

İmamoğlu'nun avukatı, tanıkları hazır edemediklerini belirterek, tanık dinlenmesi için tebligat çıkarılmasını istedi. Avukat Kemal Polat, YSK Başkanı ve İmamoğlu'nun konuşmasının olduğu DVD'lerin çözümlenmesini talep etti. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için tebligat çıkarılmasına ve DVD'lerin çözümlenmesine karar vererek duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski YSK Başkanı ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 11 Kasım’a ertelendiği haberini, ziyaret ettiği İstanbul Erkek Lisesi çıkışında aldı. Karar sonrası ilk açıklamasını okulun merdivenlerinde, öğrencilerin yoğun ilgisi altında yapan İmamoğlu, “Ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürülüyor. Boş işler bunlar. Dolu iş burası işte; çocuklar, gençler, gelecek, yaşam, hayat… Bunların üreteceği şeyler. Bizim onlara bir gelecek hazırlamamız… Boş işlerle uğraşmasınlar. Bir an önce bu defteri kapatsınlar isterim. Şu gençlere bakın, esas gerçek burada” dedi.