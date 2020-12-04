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EKREM İMAMOĞLU BASIN AÇIKLAMASI YAPIYOR

Ekrem İmamoğlu:"İstanbul'un metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 Milyon Dolarlık Eurobond ihraç etmeyi başardık. Artık metro inşaatları daha hızlı bitecek, trafik rahatlayacak."

Güncel 04.12.2020, 11:24 04.12.2020, 12:07
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EKREM İMAMOĞLU BASIN AÇIKLAMASI YAPIYOR

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