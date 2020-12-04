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EKREM İMAMOĞLU BASIN AÇIKLAMASI YAPIYOR
Ekrem İmamoğlu:"İstanbul'un metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 Milyon Dolarlık Eurobond ihraç etmeyi başardık. Artık metro inşaatları daha hızlı bitecek, trafik rahatlayacak."
Güncel 04.12.2020, 11:24 04.12.2020, 12:07
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İstanbul'un metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 Milyon Dolarlık Eurobond ihraç etmeyi başardık. Artık metro inşaatları daha hızlı bitecek, trafik rahatlayacak. https://t.co/J4q2y48Kni— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 4, 2020
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