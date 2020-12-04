Ekrem İmamoğlu: 'Artık metro inşaatları daha hızlı bitecek, trafik rahatlayacak'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ulaşım altyapısı çok önemli haberi duyurdu.

İmamoğlu, “Çabalarımız başarıyla sonuçlandı. İstanbul’un metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 Milyon Dolarlık Eurobond ihraç etmeyi başardık. Artık metro inşaatları daha hızlı bitecek, trafik rahatlayacak” açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, "Dünyada tam 248 yatırımcı kurumun ilgi gösterdiği bir tahvil ihracı başarısını hep birlikte elde ettik. 33 yıl sonra bir belediye tarafından yurtdışına ihraç edilen ilk eurobond satışından elde ettiğimiz sonuç, büyüklüğü, faiz oranı ve vadesiyle birlikte değerlendirildiğinde gerçekten şeffaflık ve liyakat açılarından yeni büyükşehir belediye yönetimine duyulan uluslararası güvenin çok değerlli bir özetidir. İhraç ettiğimiz bu tahvil sonucu, İstanbul'a 4 metro daha hattında daha inşaatlara hızla başlayacağız. Böylelikle İstanbul, 52.1 kilometre yeni metro ve 39 yeni istasyona daha kavuşmuş olacak. Bu hatlar da tek yönde saat başına 275 bin olmak üzere günde 5 milyonu aşkın yolcu taşınmasını sağlayacak." dedi.

Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 580 milyon dolarlık tahvil ihracına gelen güçlü talepten memnun oldugunu söyleyen İmamoğlu, bu paranın 4 metro hattının yapımında kullanıldığını söyledi.

Belediyenin gelecek sene 360 milyar Euro'luk dış borçlanma için Ankara'dan onay istediğini belirten İmamoğlu, bu paranın 2 metro hattı ve bir tramvay hattı yapımında kullanılacağını belirtti.

Kamu bankalarının kendilerine para vermeyi reddettiğini ifade eden İmamoğlu, "Bu problem maalesef devam ediyor. Belli ki ortada siyasi bir karar var" diye konuştu.

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

TWITTER’DAN BİZİ TAKİP EDİN

FACEBOOK’TAN BİZİ TAKİP EDİN