Ekranoplan Moskova’da…

SSCB döneminde aerodinamik uzmanı Rostislav Alekseyev tarafından 1965 yılında geliştirilen Ekranoplan adı verilen hava aracının testleri 1966 - 1980 yılları arasında Hazar Denizi'nde yapıldı. Ekranoplan; suyun yaklaşık 4 metre üzerinde rahatlıkla uçabilen ve az yakıt tüketen bir araç olarak tasarlanmıştır. 500 km hıza ulaşabilen, 10 motorlu, 92 metre uzunluğa ve 38 metre kanat açıklığına sahip olan araç düşman hedeflerini doğrudan görebilme ve etkisiz hale getirebilme yetisine sahiptir. Tam havada olmadığından hava radarlarınca, tam su üzerinde olmadığından da denizaltı radarlarınca yakalanamayan Ekranoplan, aynı anda hem yüzlerce ton mühimmatı, hem de yüzlerce askeri taşımayı hedeflemiştir. Tek handikapı, dalgalı denizlerde uçuşunun yüksek risk barındırdığı ifade edilen aracın test uçuşları esnasında pilotaj hatasından kaynaklı meydan gelmiş olan kaza sonrasında proje rafa kaldırılmıştı. Projenin rafa kaldırılma nedeni sadece meydana gelmiş olan kaza değil, aynı zamanda maliyetlerin yüksek olması ve II. Dünya Savaşı sonrası ekonomik gücünün proje maliyetlerini karşılayacak kaynak bulamamasıdır.

Rusça'da “korabl maket” yani “prototip gemi” anlamına gelen, gizli bir askeri proje ürünü olan, uçağın varlığı 1968 yılında CIA tarafından KH-8 uydusu aracılığıyla tesit edilince tüm dünyada merak uyandırmış ve havacılık sanayiisini hayretler içinde bırakmıştır. ABD tarafından tespit edilmesinden sonra “Hazar Denizi Canavarı” olarak tabir edilmeye başlanılan yarı uçak, yarı gemi olarak üretilmiş olan prototip, Dağıstan, Derbent açıklarında uzun süredir atıl olarak durmaktaydı. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı devreye girerek devasa aracı, 2020 Temmuz ayında Hazar Denizi'nde 100 kilometre sürüklenerek kıyıya çekilmesine organize etmişti. 2021 Şubat ayının sonlarında ise, Moskova'da konumlanmış olan Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığına ait “Patriot Park” isimli silah müzesine nakliyat sürecine başlandı. Hali hazırda Moskova'da bulunan 300 ton ağırlığa sahip olan Ekranoplan’ın bu müzeye kurulacağı ve ziyarete açılacağı duyuruldu. (Barış Aşar)



