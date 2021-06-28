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Ekovitrin'in koronavirüs kapağı pandemi döneminin en beğenilen kapağı oldu

Ekovitrin Nisan 2020 sayısı için tasarladığı korona kapağı ile en beğenilen dergi kapağı oldu.

Güncel 28.06.2021, 15:12 28.06.2021, 15:23
Ekovitrin'in koronavirüs kapağı pandemi döneminin en beğenilen kapağı oldu

Ekovitrin 21 yıldır kesintisiz devam eden yayın hayatında ekonomi gündeminin en önemli haberlerini okuyucularla buluşturmasınn yanı sıra gündem yaratan haberlerle de farkını ortaya koydu. Dünya ve Türkiye gündemine damga vuran pek çok konunun detaylı ve anlaşılır dilde kamuoyuna sunulduğu Ekovitrin, kapak görselleriyle de ilgi çekmeyi başardı.

Pandemi döneminin ilk ayında çıkarılan korona kapağı da onlardan biri oldu. Nisan 2020 sayısının kapak tasarımı en beğenilen ekonomi ve haber dergisi kapakları içinde başı çekti.

Derginin bu sayısı Turkcell Dergilik uygulamasında en çok indirilen sayı oldu.

Nisan 2020 sayısının haberleri için tıklayınız...

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