Ekovitrin Türk Telekom E-Dergi uygulamasında!

21 yıldır yayın hayatını sürdüren aylık uluslararası ekonomi dergisi Ekovitrin,1 Temmuz 2021 itibarıyla E-Dergi'de yerini aldı.

Tüm mobil operatör müşterilerinin kullanabildiği uygulamada yerli ve yabancı yüzlerce dergi ve gazete yer alıyor.

Türk Telekom’un dijital okuma platformu e-dergi uygulaması; medya dünyasındaki yayınlara kolaylıkla ve avantajlı koşullarla erişim imkânı sunarken, uygulamada herkesin ilgi alanına göre yerli ve yabancı birçok dergi ve gazete yer alıyor. Türk Telekom mobil müşterilerine kampanya ve tarifleri kapsamında ücretsiz olarak sunulan ve tüm mobil operatör müşterilerinin kullanımına açık olan e-dergi platformunda, indirilen dergi ve gazeteler internet erişiminin bulunmadığı ortamlarda da okunabiliyor. Ayrıca Türk Telekom mobil müşterileri e-dergi platformunda yer alan dergi ve gazeteleri yurtiçinde mobil internet kotalarından düşmeden indirebiliyor.

Türk Telekom dijital dergi platformu E-Dergi'de yerini alan Ekovitrin’e, Türk Telekom aboneleri ücretsiz olarak ulaşabilecekler. Diğer GSM aboneleri ise dergiyi dijital ortamda satın alarak okuyabilecekler.

Aşağıdaki linklerden cep telefonunuza Türk Telekom E-Dergi uygulamasını indirip kullanabilirsiniz:

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