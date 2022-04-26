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Ekovitrin Medya Grubu Geleneksel İftar Yemeğinde Buluştu
Ekovitrin Medya Grubu’nun her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar organizasyonu, 25 Nisan akşamı Florya’da bulunan Şazeli Restaurant’ta gerçekleştirildi.
Güncel 26.04.2022, 11:54
İftar yemeğine Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeref Özata, Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Koçak, Ekovitrin Medya Grubu çalışanları ve aileleri katıldı. Ekovitrin ailesini bir araya getiren iftar yemeğinde, ayrıca Ekovitrin Medya Grubu’nun hedefleri ve ileriye yönelik projeleri tartışıldı.
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Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak - Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu - Ekovitrin Medya Grubu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Şeref Özata