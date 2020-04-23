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EKOVİTRİN'İN MİNİK TAKİPÇİLERİNDEN 23 NİSAN MESAJLARI

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerde kutlanıyor olsa da yüreklerdeki coşku değişmiyor.

EKOVİTRİN'İN MİNİK TAKİPÇİLERİNDEN 23 NİSAN MESAJLARI

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerde kutlanıyor olsa da yüreklerdeki coşku değişmiyor.

23 Nisan 2020 Perşembe 15:14
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EKOVİTRİN'İN MİNİK TAKİPÇİLERİNDEN 23 NİSAN MESAJLARI

Önce hatırlatalım istiyoruz, "23 Nisan" nedir?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verildiği ve her türlü sorunun el ele, kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması bakımından "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" büyük önem taşıyor. Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yurt dışı temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

23 NİSAN'IN ANLAM VE ÖNEMİ

Atatürk, 23 Nisan 1924'te "23 Nisan" gününün bayram olarak kutlanmasına karar verdi. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.

ATATÜRK'E GÖRE ÇOCUKLAR

Atatürk'e göre "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar", "Çocukları her türlü ihmal ve istismardan korumalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel olarak ele alınmalıdır." Yine Atatürk'e göre "Çocuk sevgisi bir ihtiyaçtır". İşte bu nedenledir ki, hiç çocuğu olmayan Atatürk, çok sayıda manevi evlat sahibi olmuştur. Yine bu nedenledir ki, TBMM'nin açıldığı 23 Nisan'ın aynı zamanda "çocuk bayramı" olmasını kabul etmiştir. 23 Nisan, Atatürk'ün hamiliğini yaptığı bir Cumhuriyet kurumu olan Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin öncülüğünde zamanla önce fiilen, sonra resmen bir "çocuk bayramı"na dönüşmüştür. 23 Nisan 1926 tarihli Milliyet gazetesinde Himaye-i Etfal Cemiyeti Başkanı Fuat Bey'in şu açıklaması yayınlanmıştır: "Bugün çocuk günüdür, yani istikbale ve istiklale ait bir gündür. Cumhuriyet hükümetimiz bu günü çocuklara tahsis etti." Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas Gürer de Güneş Kulübü adına Tepebaşı Tiyatrosu'ndaki 23 Nisan kutlamasında yaptığı konuşmada Atatürk'ü, "23 Nisan'ın validi (babası)" diye adlandırmıştır.

Ekovitrin'in minik takipçilerinden mesaj var 

Son Güncelleme: 23.04.2020 15:33
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