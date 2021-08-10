Ekovitrin Dergisi Ağustos sayısıyla yine gündemi belirledi

Ekovitrin dergisinin kapağına taşıdığı ve geniş yankı uyandıran Doç. Dr. Mustafa Aydın röportajı, politik çevrelerin de dikkkatini çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gençlerin önemli sorunlarından birisinin üniversite sınavı olduğuna işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

""Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli ayrıca; "Türk gençliği bizim has bahçemiz, istikbal güvencemizdir. Onlar Türk milletinin yüz akları, yıkılmaz akıl ve ahlak kaleleridir. Gençlerimize ne yapsak, ne versek, neyi temin etsek biliyorum ki eksik ve yetersizdir. Çünkü her şeyin en güzeline, en gelişmişine layıktırlar." ifadelerini de kullandı.

EKOVİTRİN AĞUSTOS SAYISI MEDYADA GENİŞ YER BULDU

2000 yılında yayın hayatına başlayan Ekovitrin dergisi, üretimi teşvik eden ve girişimciliği destekleyen pozitif yayıncılık anlayışı ile kısa sürede Avrasya bölgesinde en fazla tanınan ekonomi haber dergisi haline geldi. 21 yıldan beri istikrarlı bir şekilde yayınlanan ve sadık okuyucu sayısı sürekli artan Ekovitrin aynı zamanda, aylık ekonomi dergiciliğinde marka değeri ve bilinirliği yüksek bir yayın organı.

Dergide yer alan haber, röportaj ve özel dosyalar medyada geniş yer buluyor. Ağustos sayısında yer alan ve milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren Doç. Dr. Mustafa Aydın röportajı da medyada geniş yer buldu.

Haberin yayınlandığı bazı yayın organları

HABERİN YER ALDIĞI BAZI İNTERNET SİTELERİ

https://www.sonsaat.com.tr/149120/egitim/bir-milyon-ogrenci-tercih-yapamaz-durumda/

https://www.sondakika-24.com/egitim/bir-milyon-ogrenci-tercih-yapamaz-durumda-h104090.html

https://www.ogretmenler.net/egitim-ve-ogretim/bir-milyon-ogrenci-tercih-yapamaz-durumda-h44842.html

https://www.kamubulteni.com/egitim/bir-milyon-ogrenci-tercih-yapamaz-durumda-h45518.html

http://www.istanbulsondakika.com/bir-milyon-ogrenci-tercih-yapamaz-durumda/

https://www.gazetekonya.com/bir-milyon-ogrenci-tercih-yapamaz-durumda/