EKOVİTRİN 19. YILIN STARLARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de 8 Aralık’ta düzenlenen muhteşem törenle sahiplerine verildi. Törenin onur konukları arasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfi Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak yer aldı.

TBMM 22. Dönem Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan’a “Siyaset Onur Ödülü” verildi. Köksal Toptan’ın ödülünü, EKOVİTRİN Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, Başkan Yardımcısı Şeref Özata ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Koçak birlikte taktim etti. Köksal Toptan törende yaptığı konuşmada Ekovitrin Yılın Starları Ödüller Jürisi tarafından tarafından kendisine layık görülen ödülü almaktan onur duyduğunu ifade ederek, Ekovitrin yönetici ve çalışanlarını tebrik etti. Toptan, Ekovitrin dergisinin 19 yıldır sürdürdüğü ödül törenlerinin uluslararası bir niteliği olduğuna vurgu yaparak, iş ve siyaset dünyamızda başarı elde eden yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kurumların bu ödüllerle onurlandırıldığını söyledi.

EKOVİTRİN 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri Jürisince, “Milli Savunma Sanayii Üstün Başarı Ödülüne” layık görülen Milli Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir adına ödülü Milli Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker aldı.

‘İletişim Başarı Ödülü’, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un oldu. Prof. Dr. Fahrettin Altun adına ödülü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar aldı.

‘Yılın İlçe Belediye Başkanı Ödülü’ Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e takdim edildi. Türkmen ödülünü TBMM eski Başkanı Köksal Toptan’ın elinden aldı.

‘Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’, Opet Kadın Gücü Projesi’yle Opet’e verildi. Opet’in ödülünü projenin de liderliğini yapan Opet Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk, TBMM eski Başkanı Köksal Toptan’ın elinden aldı.

19. Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni’nde İGA İstanbul Havalimanı’na ‘Türkiye’nin Global Markası Ödülü’ verildi. Ödülü İGA İstanbul Havalimanı adına Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul aldı.

Ödül töreninde ‘Yılın En İyi Bankası’ Halkbank seçilirken, ödülü Halkbank adına Kurumsal İletişim Daire Başkanı Ahmet Sami Pancaroğlu teslim aldı.

‘Avrupa’da Yılın İş Adamı’ ödülü GASI GMBH CEO’su Zeydan Öncü’ye verilirken, ‘Yılın Üniversitesi’ ödülü de İstanbul Aydın Üniversitesi’nin oldu. Ödülü İstanbul Aydın Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın aldı.

19. ULUSLARARASI YILIN STARLARI ÖDÜL TÖRENİ’NDE DAĞITILAN ÖDÜLLER ŞÖYLE:

1. SİYASET ONUR ÖDÜLÜ - CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYESİ KÖKSAL TOPTAN

2. MİLLİ SAVUNMA SANAYİİ ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ - MİLLİ SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI PROF. DR. İSMAİL DEMİR

3. İLETİŞİM BAŞARI ÖDÜLÜ - TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI PROF. DR. FAHRETTİN ALTUN

4. YILIN EN İYİ BANKASI - HALKBANK

5. YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ – OPET KADIN GÜCÜ PROJESİ

6. YILIN ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

7. YILIN SANATÇISI, KEREM ALIŞIK

8. AVRUPA’DA YILIN İŞADAMI, GASI GMBH YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZEYDAN ÖNCÜ

9. AVRUPA’DA YILIN KATILIM BANKASI – KT BANK AG

10. TÜRKİYE’NİN GLOBAL MARKASI - İGA İSTANBUL HAVALİMANI

11. YILIN İLÇE BELEDİYE BAŞKANI - ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN

12. YILIN DİPLOMATI - KAZAKİSTAN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ABZAL SAPARBEKULY

13. YENİLENEBİLİR TEMİZ ENERJİ YATIRIMI VE ÇEVREYE SAYGI ÖDÜLÜ – SANKO ENERJİ

14. İNŞAAT VE KONUT SEKTÖRÜNDE YILIN MARKASI - ARTAŞ İNŞAAT

15. GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE YILIN İŞ ADAMI, BEYTTÜRK YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHAMMET UĞURCAN BARMAN

16. YILIN GENÇ GİRİŞİMCİSİ - GÖNÜL KAHVESİ CEO'SU KEMAL YARDIMCI

17. ORTA ASYA’DA BANKACILIK ONUR ÖDÜLÜ - AVNİ DEMİRCİ

18. TURQUALITY İŞ MODELİ BAŞARI ÖDÜLÜ - PROGROUP

19. YILIN SAĞLIK KURUMU - AVICENNA HASTANELER GRUBU

20. YILIN İNOVATİF TASARIM MARKASI ÖDÜLÜ - GIOVANE GENTILE

21. BALIKÇILIK SEKTÖRÜ ONUR ÖDÜLÜ - KENAN BALCI

İş ve ekonomi dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen ve Ekovitrin Medya Grubu tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri sahiplerini buldu.

Yılın başarılı kişi, firma, kurum ve kuruluşları Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de düzenlenen görkemli törenle sahiplerine verildi.

Ödül töreninde ‘Siyaset Onur Ödülü’ Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan’a verildi.

19. Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni’nde Milli Savunma Sanayii Üstün Başarı Ödülü, Milli Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in oldu.

Ödülü Prof. Dr. İsmail Demir adına Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İletişim Başarı ödülünün sahibi oldu.

İletişim Başarı Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ödülünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar aldı.

Yılın En İyi Bankası ödülü Halkbank Kurumsal İletişim Daire Başkanı Ahmet Sami Pancaroğlu tarafından alındı.

Pancaroğlu ödülü Köksal Toptan'ın elinden aldı.

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi, "Kadın Gücü" Projesi ile Opet'in oldu. Opet Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk de ödüllerini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan'ın elinden aldı.

Yılın Starları'ndan bir diğeri ise İstanbul Aydın Üniversitesi idi."Yılın Üniversitesi" dalında kazanılan ödülü İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın aldı.

Yılın Sanatçısı ödülü ise Kerem Alışık'ın oldu. Son zamanlarda Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edinen Alışık, ödülünü teslim aldıktan sonra kısa bir konuşma da yaptı.

Avrupa'da Yılın İş Adamı seçilen Global Aviation Services (GAS) şirketinin başkanı uçak mühendisi Zeydan Öncü, ödülünü TBMM Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'tan aldı.

Avrupa’da Yılın Katılım Bankası KT Bank AG oldu. Ödül Kuveyt Türk Katılım Bankası Bireysel Ve Özel Bankacılık Grup Müdürü Ali Bağatır tarafından alındı.

Türkiye’nin Global Markası ödülü ise IGA'nın oldu. Ödül, İstanbul Havalimanı Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul tarafından alındı.

Yılın İlçe Belediye Başkanı ödülü, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in oldu.

Yılın Diplomatı, Kazakistan Devleti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly seçildi.

Yenilenebilir Temiz Enerji Yatırımı Ve Çevreye Saygı Ödülü, Sanko Yönetim Krl. Üyesi Ve Enerji Grup Başkanı Turgut Konukoğlu tarafından alındı.

İnşaat Ve Konut Sektöründe Yılın Markası, Artaş İnşaat Yön. Krl. Bşk. Süleyman Çetinsaya tarafından alındı.

Gayrimenkul Sektöründe Yılın İşadamı, Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman

Yılın Genç Girişimcisi, Gönül Kahvesi CEO'su Kemal Yardımcı oldu.

Orta Asya’da Bankacılık Onur Ödülü, Avni Demirci

Turquality İş Modeli Başarı Ödülü, Progroup Yönetim Krl. Bşk.Dr. Salim Çam

Yılın Sağlık Kurumu ödülü, Avicenna Hastaneler Grubu Genel Müdürü Dr. Tuncay Eren ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alındı.

Yılın İnovatif Tasarım Markası Ödülü: Giovane Gentile Genel Müdürü Zahur Samedov ile Modacı Deniz Şenoğlu tarafından alındı.

Balıkçılık Sektörü Onur Ödülü'nü kazanan Kenan Balcı'nın ödülünü ise Yavuz Bülent Topalcı aldı.

Törende, Türkiye’nin ilk çevre bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfi Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak katılımcılar arasında yer aldı.