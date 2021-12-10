Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni, Kazakistan devlet televizyonunda...

Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, yurt içi ve yurt dışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Bu yıl 19'ncusu düzenlenen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 21 ayrı kategoride verildi.

Törende Yılın Diplomatı, Kazakistan Devleti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly seçildi.

Uluslararası Yılın Starları Ödül töreninde Yılın Diplomatı seçilen Kazakistan Devleti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ülkesinin devlet televizyonunda da haber oldu. Kazakistan Devlet Televizyonu Telekanal Habar 24, haberi böyle verdi...