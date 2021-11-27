EKOSİSTEMİN EN ÖNEMLİ PARÇASI; ARILAR

Dünyadaki yaşam döngüsünün devamlılığı için en büyük pay arılara düşüyor. Tükettiğimiz meyve ve sebzelerin yanı sıra dolaylı olarak birçok ürünün sofralarımıza gelmesi, bal arılarının nektar toplamak için yaptığı tozlaşma sayesinde oluyor. Böylece doğanın döngüsü sonsuz şekilde devam ediyor. Fakat arıların yaşamlarının tehlike altında olduğunu dile getiren Bal ve Arı Ürünleri Uzmanı Aksoy, “Son yıllarda yapılan yanlış tarım uygulamaları, orman yangınları, iklim değişikliği, doğal bölgelerin yerleşime açılması ve bilinçsiz sanayi üretimi sebebiyle arıların yaşam alanları giderek daralıyor” ifadelerini kullandı.

ARILARI OLMAYAN BİR DÜNYA, GIDASI OLMAYAN BİR DÜNYADIR

Sürdürülebilir bir yaşam için doğa konusunda tüm insanlığın ortak hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Bal Uzmanı ve Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, ‘Çiftçilerimizin tarımda kullandığı ve genel olarak “pestisist” olarak bilinen kimyasal maddeler nedeniyle toplu arı ölümlerinin arttığına tanık oluyoruz. Ülkemizde yaşanan orman yangınları da doğamızda ağır tahribatlara neden oluyor. Tarımdaki yanlış uygulamalar insanların yaşamlarını tehdit ettiği gibi arıların da yaşamlarını tehdit ediyor. Bu gibi uygulamalar sonlandırılmalı ve doğa ile uyumlu üretime geçilmeli, arılar korunmalıdır. Arıların yok olması demek birçok bitki, meyve ve sebzenin de yok olması anlamına geliyor. Çevremizi ve yaşamı ancak doğa ile uyumlu şekilde üretim yaparak koruyabiliriz” şeklinde konuştu.

ARILAR VE BAL, DÜNYA VE İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİDİR.

Bal uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, ‘Arıların gıdalara olan etkisinin yanı sıra, ürettikleri balın sağlık açısından da oldukça önemli olduğu biliniyor. Faydaları saymakla bitmeyen bal ve diğer arı ürünleri çoğu rahatsızlığın tedavisinde kullanılıyor. Arıların varlığı sağlık, gıda, ekosistem dengesi ve doğadaki sayısız canlının yaşamını etkiliyor. Bu dengenin bozulmadan devam etmesi için arıların korunması birincil önceliklerimiz arasında yer almalıdır’ dedi.