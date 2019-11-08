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Ekopazar'da bu hafta: 9 Kasım Cumartesi

Ekovitrin Medya Grubu tarafından hazırlanan Ekopazar, Beyaz Tv ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. İş ve ekonomi dünyasının aralıksız takip ettiği Ekopazar, ekonomi dünyasındaki en son gelişmeleri ekranlara taşıyor. Ekopazar yeni yayın döneminde yine Beyaz TV ekranlarında olacak.

Ekopazar'da bu hafta: 9 Kasım Cumartesi

Ekovitrin Medya Grubu tarafından hazırlanan Ekopazar, Beyaz Tv ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. İş ve ekonomi dünyasının aralıksız takip ettiği Ekopazar, ekonomi dünyasındaki en son gelişmeleri ekranlara taşıyor. Ekopazar yeni yayın döneminde yine Beyaz TV ekranlarında olacak.

08 Kasım 2019 Cuma 17:10
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Ekopazar'da bu hafta: 9 Kasım Cumartesi

9 Kasım 2019 Cumartesi Saat 13:00’TE BEYAZ TV ekranlarında yayınlanacak programımızı kaçırmayın!

EKOPAZAR’IN BU HAFTAKİ KONU VE KONUKLARI:

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIM A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ FETULLAH BİNGÜL

BURSA VE BÖLGESİNDE KIRSAL VE TARIMSAL KALKINMA ANLAMINDA ÖNEMLİ PROJELER HAYATA GEÇİREN TARIM AŞ’Yİ ZİYARET ETTİK. KIRSAL KALKINMADA ÖNCÜ VE MODEL ŞEHİRLERDEN BİRİ OLAN BURSA’DA, EN SON HANGİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLDİ, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN NELER PLANLANIYOR? MERAK EDİLENLERİ BİZ SORDUK, BURSA TARIM AŞ GENEL MÜDÜRÜ FETULLAH BİNGÜL YANITLADI.

AHU BOZKURT LA ELEGANCE MARKASIYLA ARTIK TÜRKİYE’DE

ÜRETİMİNİ YAPTIĞI KOZMETİK ÜRÜNLERİYLE, HOLLANDA BAŞTA OLMAK ÜZERE AVRUPA’NIN BİRÇOK ÜLKESİNDE KENDİNİ İSPATLAMIŞ BİR İSMİ BU HAFTA EKOPAZAR EKRANLARINDA SİZLERLE TANIŞTIRIYORUZ; AHU BOZKURT. LA ELEGANCE MARKASIYLA ÜRETİMİNİ YAPTIĞI KOZMETİK ÜRÜNLERİYLE AHU BOZKURT, AVRUPA’DA ELDE ETTİĞİ BAŞARIYI ŞİMDİ TÜRKİYE’YE TAŞIYOR.

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET TUTKUNLARI MS HASTASI ZİYA İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI

HOLLANDA, TÜRK YARDIMSEVERLİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİNE SAHNE OLDU. GENÇ YAŞINDA MS HASTALIĞINA YAKALANAN ZİYA DELİBAŞ İÇİN BİR ARAYA GELEN OTOMOBİL VE MOTOSİKLET TUTKUNLARI, ÖNEMLİ BİR ETKİNLİĞE İMZA ATTI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HOLLANDA’DA COŞKUYLA KUTLANDI             

TÜRKİYE'NİN LAHEY BÜYÜKELÇİLİĞİ İLE AMSTERDAM, ROTTERDAM VE DEVENTER BAŞKONSOLOSLUKLARI TARAFINDAN, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 96. YIL DÖNÜMÜ SEBEBİYLE BİR RESEPSİYON DÜZENLENDİ. RESEPSİYONDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER BU HAFTA EKOPAZAR’DA.

ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRKLER DİLLERİNE SAHİP ÇIKIYOR

ALMANYA‘NIN DÜSELDORF BAŞKONSOLOSLUĞUNDA TÜRKÇE DERSLERİNİN 50 YILI, TARİHSEL SÜRECİ VE GELECEK PERSPEKTİFİ KONULU BİR PANEL DÜZENLENDİ. PANELDE ANA DİLDE EĞİTİME VURGU YAPILDI. 

EKONOMİ DÜNYASININ OSCARI EKOVİTRİN YILIN STARLARI ÖDÜL TÖRENİ

EKONOMİ DÜNYASININ OSCAR’I NİTELİĞİNİ TAŞIYAN EKOVİTRİN YILIN STARLARI ÖDÜLLERİ, 23 KASIM CUMARTESİ AKŞAMI TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİNİN İSTANBUL YERLEŞKESİNDE DÜZENLENECEK GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE SAHİPLERİNİ BULACAK. BU YIL 18’İNCİ DÜZENLENEN TÖRENDE; İŞ, SANAT VE SİYASET DÜNYASINDAN ÖNEMLİ İSİMLER BİR ARAYA GELECEK.

Son Güncelleme: 08.11.2019 17:25
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