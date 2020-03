Ekopazar'da bu hafta: 21 Mart Cumartesi 12.00'de

ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ. DÜNYANIN HEMEN HER ÜLKESİNDE HAYATI DURMA NOKTASINA GETİREN COVID-19 CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR. ÜLKELER ÖNLEM PAKETLERİYLE VİRÜSÜ KONTROL ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYOR. GEREKLİ TEDBİRLERİ ZAMANINDA ALMAYAN BAZI ÜLKELER EKONOMİK ÇIKMAZA GİRERKEN, TÜRKİYE ZAMANINDA ALDIĞI TEDBİRLERLE DÜNYAYA DA ÖRNEK OLDU. BİR YANDAN KORONA VİRÜSÜYLE MÜCADELE EDEN TÜRKİYE, ÜRETMEYE VE EKONOMİYİ CANLI TUTMAYA DA GAYRET GÖSTERİYOR. EKOPAZAR EKİBİ OLARAK İŞ DÜNYASINDAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR VE SİZLERLE PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ. DÜNYANIN BİR AN ÖNCE BU VİRÜSTEN KURTULMASINI DİLİYORUZ.



DR. SALİM ÇAM, YENİ ÇALIŞMA DÜZENİNİ EKOPAZARA ANLATTI

PROGROUP ULUSLARARASI DANIŞMANLIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE AYNI ZAMANDA TURQUALITY UZMANI DR. SALİM ÇAM, COVID-19 VİRÜSÜNÜN İŞ DÜNYASINA OLAN ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ VE ÇEŞİTLİ TAVSİYELERDE BULUNDU. TÜRKİYE’DE BİRÇOK FİRMAYA DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREN DR. SALİM ÇAM’IN ŞİRKETLERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİNE VURGU YAPITĞI ÖZEL RÖPORTAJ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.



YÜKSEL SERAMİK UNICERA 2020’DE EN SON TASARIMLARINI TANITTI

SERAMİK, BANYO VE MUTFAK SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ EN BÜYÜK FUARLARINDAN BİRİ OLAN 2020 UNİCERA, SEKTÖR PROFESYONELLERİ VE TÜKETİCİLERİNİ BULUŞTURDU. İSTANBUL YEŞİLKÖY’DE DÜZENLENEN FUARI ZİYARET ETTİK VE SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN MARKALARINDAN YÜKSEK SERAMİK STANDINI GÖRÜNTÜLEDİK. RÖPORTAJ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FİRMANIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI HANİFİ MUTLU, GÖNDEMİ DEĞERLENDİRDİ VE ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.



İPEK MOBİLYA

TÜRKİYE’NİN MOBİLYA ÜSSÜ OLARAK BİLİNEN KAYSERİ, DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜRETİCİ FİRMALARINA DA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. KAYSERİ’DE ÜRETİLEN MOBİLYALAR, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA İHRAÇ EDİLİYOR. KURULDUĞU GÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE VE DÜNYANIN MOBİLYA İHTİYACINA CEVAP VEREN İPEK MOBİLYA, TASARIM VE İNOVATİF ÜRÜNLERİYLE HER GEÇEN GÜN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR.

DOĞTAŞ MOBİLYA 18 MARTTA 18 MAĞAZA AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ

DESTANSI BİR MÜCADELE SONUCU KAZANILAN 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ’Nİ, DOĞDUĞU TOPRAKLARA YATIRIM YAPMAYI BİR BORÇ BİLEREK KUTLAYAN DOĞTAŞ MOBİLYA, BU ÜLKE İÇİN ÜRETMENİN VE ÇALIŞMANIN HERKESİN GÖREVİ OLDUĞUNU HATIRLATARAK 18 MART’TA 18 MAĞAZA AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ. KURULDUĞU 1972 YILINDAN GÜNÜMÜZE HİZMET VEREN DOĞTAŞ MOBİLYA’NIN EN SON TASARIMLARI BU HAFTA EKOPAZAR PROGRAMINDA.



EVLİNE YATAK

1999 YILINDAN GÜNÜMÜZE YATAK VE EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİNİ TÜKETİCİLERE SUNAN EVLİNE, MÜŞTERİ İHTİYAÇLARINA UYGUN, ÇEVRE DOSTU VE SAĞLIKLI ÜRÜNLER ÜRETEREK HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR.



BRİLLANT

PERDE VE HALI ÜRETİMİNDE ÜÇ KUŞAĞA DAYANAN BİLGİ BİRİKİMİ VE SON TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞ ÜRETİM TESİSLERİYLE TÜRKİYE VE DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE SATIŞ MAĞAZALARI BULUNAN FİRMA, SON DÖNEMDE ÖZELLİKLE SU GEÇİRMEYEN VE LEKE TUTMAYYAN HALI ÜRETİMLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR.