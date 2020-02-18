Ekonomi yavaşladıkça mutsuzluk artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" verilerine göre, mutlu olduğunu belirten erkeklerin oranı, 2018 yılında yüzde 49.6 düzeyindeyken, 2019 yılında yüzde 47.6'ya geriledi. Kadınlarda ise bu oran değişmeyerek yüzde 57.0 oldu.

Araştırma sonuçlarına göre, evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2019 yılında yüzde 55.6 düzeyindeyken, evli olmayanlarda bu oran, yüzde 45.1 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 50.6'sının, evli kadınların ise yüzde 60.2'sinin mutlu olduğu gözlendi.



En düşük mutluluk oranı ise 2018 yılında yüzde 47.8 ile 45-54 yaş grubunda, 2019 yılında yüzde 48.7 ile 55-64 yaş grubunda gözlendi.

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2019 yılında en yüksek mutluluk oranı, yüzde 55.4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü.

Bunu sırasıyla; yüzde 52.7 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 52.3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 51.8 ile ilkokul mezunu ve yüzde 50.8 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler izledi.

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2019 yılında yüzde 74.1 olurken bunu sırasıyla; yüzde 12.8 ile çocuklar, yüzde 3.8 ile kendisi, yüzde 3.7 ile eş, yüzde 2.5 ile anne/baba ve yüzde 1.6 ile torunlar izledi.

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2019 yılında yüzde 69.9 olurken bunu sırasıyla; yüzde 14.3 ile sevgi, yüzde 9.2 ile başarı, yüzde 4.2 ile para ve yüzde 2.1 ile iş takip etti.

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2019 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 75.5 olurken bunu sırasıyla yüzde 72.2 ile ulaştırma, yüzde 67.1 ile sağlık, yüzde 61.1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 54.8 ile eğitim ve yüzde 53.5 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2019 yılında yüzde 70.0 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 69.0 iken kadınlarda bu oran yüzde 70.8 oldu.

Yaşam memnuniyeti araştırması bireylerin genel mutluluk algısını, toplumsal değer yargılarını, temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyetini ve kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek, memnuniyet düzeylerinin zaman içindeki değişimini takip etmek amacıyla, 2003 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

En mutlu olanlar 65 ve üzeri yaş grubunda

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde 65 ve üzeri yaş grubu, 2018 yılında %61,2, 2019 yılında ise %58,5 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu.

En düşük mutluluk oranı ise 2018 yılında %47,8 ile 45-54 yaş grubunda görülürken 2019 yılında

%48,7 ile 55-64 yaş grubunda gözlendi.

İşini kaybeden ve arabasını satanların sayısı arttı

2019 yılında ekonomik aktivitedeki yavaşlama, kurdaki dalgalanmalar, otomotiv ve inşaat başta olmak üzere sektörlerdeki durgunluk bireylerin mutluluk durumlarını da etkiledi. Son 1 yıldaki ekonomik gelişmelerin bireyler üzerindeki etkisine bakıldığında da bu durum ortaya çıkıyor. TÜİK verilerine göre son bir yılda tatil masraflarını kısanlar, işini kaybedenler, arabasını ve evini satanların oranında artış yaşanırken, işe giren, borçlarını ödeyenler, araba alanların oranı geriledi.

Bireylerin 2020 için beklentileri de umut verici değil. TÜİK’in verilerine göre bir yıl sonrası için Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik duruma ilişkin daha kötü olacak diyenlerin oranı yüzde 41.09’dan yüzde 44.83’e çıktı, daha iyi olacak diyenlerin oranı ise yüzde 23.09’dan yüzde 21.29’a düştü. Bireylerin genel hayat durumu beklentilerinde de daha kötü olacak diyenlerin oranı yüzde 19.96’dan yüzde 20.55’e çıktı.

İşsizlikte olumlu tablo bekleyen yok

Türkiye’deki çalışma durumuna ilişkin beklentiler de kötüleşti. Bu işsizlik oranındaki yüksek seyrin de etkilediği bir durum. Türkiye’deki çalışma durumu gelecek yıl daha kötü olacak diyenlerin oranı yüzde 44.06’dan yüzde 48.41’e çıktı. Kişisel iş durumu beklentisi de aynı şekildi.