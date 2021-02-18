Ekmek zammı mahkemelik oldu

Kocaeli'de 230 gramı 1.75 TL olan ekmek, alınan kararla 6 Ocak tarihinden itibaren 2 TL'den satılmaya başladı. Ekmek fiyatını yeniden tespit etmek amacıyla Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan komisyonda, 230 gram ekmeğin 2 TL’den satılması oy birliği ile kabul edildi. Ekmeğe yapılan zam ile ilgili komisyonda red oyu veren Kocaeli Valiliği, alınan zam kararının iptali için yargıya başvuracağını açıkladı. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın ekmek fiyat tarifelerine ilişkin talepleri, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Birliği yönetim kurulunun aldığı 4 Şubat 2021 tarih ve 02 sayılı onayı ile 230 gr ekmeğin 2 TL’den (kilogramı 8,69 TL) satılması onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62. Maddesi’nin 2. Paragrafına istinaden Valiliğimizce 10 Şubat 2021 tarihinde esnaf teşekkülü ile anlaşma yoluna gidilmiş, fiyatın geri çekilmesi konusundaki Valiliğimizin anlaşma teklifini kabul etmediklerini belirtmişlerdir. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62. Maddesine istinaden; 16 Şubat 2021 tarihinde Valiliğimiz başkanlığında ekmek fiyatını yeniden tespit etmek amacıyla Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan komisyonda, 230 gram ekmeğin 2 TL’den satılması hususu Valiliğimizin 1 red oyuna karşılık oy çokluğu 2 ile kabul edilmiştir. Komisyonda oy çokluğu ile alınan karara karşı (ekmek tarifesinin iptali için) Valiliğimizce yargıya başvurulma kararı alınmıştır” ifadelerine yer verildi