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''Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir'' demişti, tahliye oldu
Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir” açıklamasının ardından tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye oldu.
Güncel 18.11.2022, 09:30
Geçtiğimiz günlerde Habertürk TV’de HT360 isimli programa katıldığı sırada “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmeği temel gıda malzemesi saymıyorum” sözleri nedeniyle tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye edildi.
Kolivar, "Türk milletini, devleti ve devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan tutuklanmıştı.