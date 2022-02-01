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Ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Elinizi çabuk tutun...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ehliyet yenileme işlemleri için verilen süre bu yıl sonu, 31 Aralık 2022 tarihinde sona eriyor. Eski ehliyetler geçersiz olacak, ehliyetini yenilemeyenlere idari para cezası da kesilecek... İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. Buna göre eski ehliyete sahip vatandaşların artık yeni çipli ehliyete geçmesi gerekiyor. Bu konuda tanınan süre ise 31 Aralık 2022 tarihinde doluyor. Hiç vakit kaybetmeden ehliyetinizi yenileyin. Çünkü ehliyet yenileme işleminin tarihi geçirildiği takdirde idari para cezası uygulanacak.

Güncel 01.02.2022, 11:14
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Elinizi çabuk tutun...

Ehliyetini çaldıran ve kaybedenlerin yeni ehliyete başvurmadan önce en yakın trafik tescil şubesine başvuru yaparak kayıp veya çalıntı beyanı vermesi de gerekiyor. Böylece sisteme zayi kaydı işleniyor. Bu durumda ayrıca kayıp ilanı verilmesine de gerek kalmıyor.

GEÇERLİLİK SÜRESİ 5 YIL

Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl. Geçerliliğin sona ereceği tarih, çipli ehliyetin üzerinde ayrıca belirtiliyor. Süre dolunca yeni ehliyet için tekrar başvuruluyor.

NE KADAR ÖDENİYOR?

Eski tip ehliyet yenileme: 15 lira.

Yeni tip çipli ehliyet yenileme: 345 lira.

İlk kez ehliyet alacaklar için kayıt ücreti sınıfına göre şöyle:

  • A, F, engelli A: 715 lira.
  • B, engelli B: 1.461 lira.
  • C, E: 2 bin 208 lira.

BU ADIMLARI TAKİP EDİN

1-RANDEVU ALIN

İlk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 çağrı merkezinden veya ‘randevu.nvi.gov.tr’ internet adresi üzerinden randevu almanız gerekiyor. Randevusuz işlem yapılmıyor. Eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmelisiniz. Sistem, iptalden sonra aynı gün içinde yeniden randevu vermiyor.

2- DEĞİŞİM PARASI

Randevunuzu aldınız. 15 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, ‘ivd.gib.gov.tr’ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

3-BAŞVURUNUZU YAPIN

Gerekli belgelerle randevunuzu aldığınız gün, nüfus müdürlüğüne giderek başvuru işleminizi yapıyorsunuz.

4-GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı, eski sürücü belgesi, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan, Adli Sicil Belgesi (elektronik ortamda sistemden kontrol ediliyor.
Ayrıca e-Devlet üzerinden temin edilebilir), ‘sürücü olur’ yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu. Sağlık raporunuzu temin etmenizden tibaren, iki yıl içinde ehliyeti almanız ya da yenilemeniz gerekiyor.

5-NE ZAMAN TESLİM EDİLİYOR ?

Yeni ehliyetiniz başvurunuzun ardından 1 hafta içinde adresinizde oluyor. Yeni ehliyetiniz size ulaşana kadar talep etmeniz halinde nüfus müdürlüğü tarafından ‘geçici sürücü belgesi’ veriliyor. Geçici belgenin geçerlilik süresi ise 15 gün. Eğer araç kullanacaksanız geçici sürücü belgesini almayı unutmayın.

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