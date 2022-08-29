Ehliyet sahiplerinin dikkatine! Yaptırmayan büyük ceza ödeyecek...

İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatmıştı. Eski tip ehliyetlerin yenileme işleminin doğabilecek cezaların önüne geçilmesi için 2022 yılı bitmeden yapılması gerekiyor. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından alınıyor. Gerekli evrakları ve ehliyet yenileme ücretini yatıran kişiler yenileme işlemlerini kolayca yapabiliyor.

Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığı tarafından ehliyetlerde radikal bir değişiklik yapıldı ve yeni ehliyet sistemine geçildi. Yeni ehliyetler şimdilerde yeni tip kimliklerle birleşiyor ve ehliyet taşıma zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Ancak bu yılın sonuna kadar eski tip mavi ehliyetleri kullanan vatandaşların yeni tip ehliyetlerle değişim yapması gerektiği bildirildi.

31 Aralık’a kadar ehliyet değişimi yapmayan vatandaşlara yeni yılda para cezası verileceği vurgulandı. Randevu alınarak ehliyetlerin yenilenmesi gerektiği paylaşılarak eğer yenilenmezse 2023 yılındaki ilk trafik uygulamasında eski tip ehliyetten kaynaklı olarak ceza yazılacak.

GEREKLİ BELGELER

Ayrıca ehliyet yenileme işlemi yapabilmek için bazı belgelerin bulundurulması gerekiyor. Bu belgeler ise şöyle paylaşıldı:

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

RANDEVU DETAYLARI

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendiği paylaşıldı ve randevunun Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabileceği ifade edildi.

ÖDEME YAPILACAK BANKALAR

Ehliyet Yenileme ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Trafik vakfınca protokol yapılmış ödeme yapılabilen banklara yatırılabilir. Ehliyet yenileme ücreti 15 TL’dir. Ödemeler ise şu bankalara yapılabilir:

Akbank

Aktif Bank

ING Bank

Şekerbank

Türkiye Vakıflar Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

T.C. Ziraat Bankası

Türk Ekonomi Bankası

Garanti Bankası

Denizbank

PTT Bank