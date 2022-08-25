Egzoz muayenesi yaptırmayanlar dikkat! ' 2 bin 815 TL cezası var'

Öte yandan konuyla ilgili Twitter'daki hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Egzoz emisyon ölçümü temiz hava için hayati önemde. EGEDES projemizle 81 ilimizde egzoz nedeniyle çevreyi kirleten araçları, sadece birkaç saniyede tespit edebiliyoruz. Denetimlerimizden birine sürpriz bir isim de eşlik etti" diyerek, sanatçı Hülya Koçyiğit'in EGEDES denetimine katıldığı videoyu paylaştı.

'2 BİN 815 TL CEZASI VAR'

2022 yılı egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezası 2 bin 815 TL olarak belirlendi.