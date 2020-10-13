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EGM'den sahte alkol açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü: "Son zamanlarda alkollü içki zehirlenmesine bağlı olarak farklı illerimizde ölüm olayları yaşanmıştır. Olaylarla ilgili Emniyet birimlerimizce yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 58 şüpheliden 7’si tutuklanmıştır."

Güncel 13.10.2020, 13:58
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EGM'den sahte alkol açıklaması

EGM açıklamasında, 2020 yılında 1483 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu gerçekleştiği, operasyonlarda 2242 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, 215 bin 285 şişe ile 606 bin 706 litre sahte içkinin ele geçirildiği kaydedildi. Son zamanlarda farklı illerde yaşanan ölüm olaylarının ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 58 şüheliden 7'sinin tutuklandığına vurgu yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: 

Yaşanan ölüm olaylarına sebebiyet veren sahte etil alkollerin kaynağının tespitine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir, Mersin ve İstanbul KOM Birimlerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde tespit edilen 2 depoya yönelik 12.10.2020 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramalarda 10.505 litre etil alkol, 1.550 adet boş bidon, 1.000 adet kapak, 3 adet içki üretim makinası ve çok sayıda sahte etil alkol etiketi ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan operasyonlarla etil alkolün piyasaya dağıtılması engellenerek daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Birimlerince ölüm olayları sonrasında 5- 11/10/2020 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 16.737 litre etil alkol, 3.253 litre ile 2.495 şişe sahte alkollü içki ele geçirilmiştir.

Son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili olarak yaptığımız araştırmalar ve elde ettiğimiz bulgular sonucunda; marketlerde satılan ve dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırmak suretiyle içilmesinden dolayı zehirlenme vakalarının yaşandığı anlaşılmıştır.

Halkımızın sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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