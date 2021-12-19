Eğitme kar tatili arası!

Konya'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 19 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Alınan karara göre Konya'nın Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Derbent, Derebucak, Hadim, Hüyük, Ilgın, Meram, Karatay, Selçuklu, Seydişehir, Sarayönü, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi. Konya merkezinde ve il genelinde ise henüz bir kar tatili kararı alınmadı.

KONYA'DA KAR ETKİSİNİ ARTIRDI, OKULLAR TATİL EDİLDİ

Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle 19 ilçede eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

KONYA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL?

Kent merkezinde 10 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Derbent, Derebucak, Hadim, Hüyük, Ilgın, Meram, Karatay, Selçuklu, Seydişehir, Sarayönü, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yarın olmak üzere yüz yüze eğitime bir günlük ara verildi. Bu arada Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve karayolları ekipleri, kent genelinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

KONYA HAVA DURUMU! METOROLOJİDEN SON TAHMİNLER

Meteorolojiden yapılan hava durumu tahminlerine göre Konya'daki kar yağışı bugün etkisini kaybedecek. Hava sıcaklığının ise eksi 2 dereceye düşmesi bekleniyor. 20 Aralık Pazartesi ise Konya'da kar yağışı beklenmiyor. Ancak soğuk hava giderek etkisini artıracak.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Şükürler olsun, kar yüzümüzü güldürdü. Vatandaşlarımızın gündelik hayatının olumsuz etkilenmemesi için şehir merkezi ve 31 ilçedeki sorumluluk alanımızdaki ulaşım ağını bin 417 personel ve 291 araçla açık tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kardan yıkılan, kırılan ağaçlarımızı da kaldırıyoruz, yerine daha fazlasını dikeriz inşallah. Kar temizliğinde ana caddeler, hastane yolları, toplu ulaşım güzergahları önceliğimiz" diye konuştu.

ANTALYA-KONYA KARAYOLUNDA TIR’LARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kar yağışının etkili olduğu Antalya-Konya karayolunda TIR’ların bekleyişi sürüyor. Akseki merkezde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Akseki’nin yüksek kesimlerinde birçok mahallede yollar ulaşıma kapandı. Kapanan yolları açma çalışmaları belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor.

KONYA HADİM'DE KAR KALINLIĞI YARIM METREYİ GEÇTİ

Hadim ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

31 İLÇEDE YOĞUN KAR MESAİSİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan kar yağışına karşı yolları açık tutmak için 31 ilçede 24 saat esasına göre kar mesaisi yapıyor.