Eğitim duayeni Mustafa Aydın deprem bölgesinde

Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da depremin ilk gününden itibaren yapılan çalışmaları yakından takip etmiş, bir çoğunda da bizzat kendisi bulunmuştu.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Sağlık ve Kurtarma Ekiplerinin deprem bölgesine gitmeden önce çekilmiş bir fotoğrafı

Mustafa Aydın depremin ilk günlerine sosyal medya hesabından yaptığı bir çağrıyla üniversitelere seslenmişti. Aydın paylaşımında: "Deprem bölgelerinde destek vermek üzere ilgili Uzman Hocalarımız, Yardımcı Sağlık Personelimiz ve Sağlık Eğitimi gören öğrencilerden oluşturulacak SAĞLIK DESTEK PERSONELİ oluşturup Afad ve Kızılay’la koordine içerisinde Deprem Bölgesine gönderelim lütfen" ifadelerini kullanmıştı.

Yine kısa bir süre sonra: "İAÜ olarak öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, personelimiz, girişimcilerimiz ve kulüplerden oluşan gönüllü sağlık ve kurtarma ekibimiz yardım için afet bölgesine doğru yola çıktı" paylaşımıyla deprem böglesine bir ekip gönderildiğini duyurdu.

Üniversite bünyesinde başlatılan kan bağışı kampanyasıyla ilgili ise Aydın: "Ülkemizi derinden etkileyen deprem faciası sonrasında üniversitemizde Kızılay ile başlattığımız kan bağışı kampanyamıza personel, öğrencilerimiz ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Kanıyla can olan herkese teşekkür ederiz." paylaşımında bulunmuştu.

Doç. Dr. Mustafa Aydın: "İAÜ örnek çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sağlık,giyecek ve yiyecek taşıyan iki tırımızı daha deprem bölgesine gönderdik. Kalbimiz deprem bölgesinde."

İlk günden itibaren depremin yaralarının sarılmasında önemli çalışmalar yürütüldü. Bölgede sahra hastanesi ve polikliniği kuran İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa aydın yine bir paylaşımında : "HATAY, İAÜ Sahra Hastahanesi-Polikinliği depremzedelere hizmet vermeye başladı. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Gururumuzsunuz. Şimdi birlik zamanı Şimdi yardımlaşma zamanı." ifadelerine yer vermişti.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin gönüllü öğrecileri de deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinde görev aldı.

Depremin vurduğu bölgeden acı haberler de geliyordu elbette. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde okuyan ya da mezun olan öğrencilerden hayatını kaybedenler olmuştu. Ahmet BEYAZGÜL, Denizcan TEPEBAŞILI ve Bensu TEKİRDAĞ vefat eden isimlerden sadece bir kaçıydı. Biz de ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Üniversitenin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalardan biri de "dayanıklılık ve kalite test çalışmaları". Doç. Dr. Mustafa Aydın bu çalışmaları sosyal medya hesabından "İAÜ Mühendis ve Mimarlardan oluşan Teknik ekibimiz deprem bölgesinde dayanıklılık ve kalite test çalışmalarına devam ediyorlar. Emeğinize sağlık. Elleriniz dert görmesin." bu ifadelerle duyurdu.

Aydın, deprem bölgesinde inşa edilecekk konteyner kent çalışmaları için: "Hatay’a geldik. 8 nci Kom.Tugay Komutanlığında Koordinatör Valilerimiz Mehmet Makas, Ali Arslantaş, İskender Gazi, Harun Kaya ve Tugay K.mız Tuğg. Ali Mert Beylerle Konteynir Kentin Yer org. yaptık. Kırıkhan’a geçiyoruz. Şimdi birlik zamanı Şimdi yardımlaşma zamanı." paylaşımında bulundu. Bu fotoğraf ise Mustafa aydın tarafından "Hatay,Kırıkhan; İAÜ-Mavi Hilal Konteyner Kent arazisi belirlendi. Alt yapı çalışmaları başlatıldı. Mart başı itibari ile konteynerler kurulmaya başlayacak İnşaAllah. Şimdi birlik zamanı, Şimdi yardımlaşma zamanı." notuyla paylaşıldı.