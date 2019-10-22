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Egepen Deceuninck Assist ile PVC bakımı çok kolay!

PVC kapı ve pencere sorunlarına Assist projesiyle çözüm sağlayan Egepen Deceuninck, ilklerin öncülüğüne müşteri memnuniyetinde de devam ediyor.

Egepen Deceuninck Assist ile PVC bakımı çok kolay!

PVC kapı ve pencere sorunlarına Assist projesiyle çözüm sağlayan Egepen Deceuninck, ilklerin öncülüğüne müşteri memnuniyetinde de devam ediyor.

22 Ekim 2019 Salı 15:08
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Egepen Deceuninck Assist ile PVC bakımı çok kolay!

Türkiye’nin bir çok ilinde 150 bayisiyle sürdürdüğü Egepen Deceuninck’in Assist projesiyle bir çok kullanıcı çözüme kavuşuyor.   Kış ayına girerken pencerelerin bakımlarını yaptırmak isteyen kullanıcılar, kullandıkları ürünlerde yaşadıkları sorunları isterlerse 0850 399 0 399’u arayarak isterlerse de egepenassist.com.tr’den ya da bölge müdürlüklerinden ulaşabiliyor.

Pencere-kapı tamirinde kullanıcılar için doğru adres

Egepen Deceuninck Assist projesi ile PVC pencerelerindeki kanat ayarsızlıkları, çift açılım arızası, ısı kaybı, su ve rüzgar sızdırması gibi yüksek şikayet oranı olan konularda uzman kadrosuyla devreye girerek sorunu hızlıca çözüme kavuşturuyor. Egepen Deceuninck bu projeyle birlikte pencere ve kapılarını tamir ve bakım yaptırmak isteyen kullanıcılara ‘tek fiyat politikasıyla’ hizmet veriyor. Tüm kapı ve pencere ürünlerine hizmet veren sistem, 2 yıllık garanti süresi dolan ürünlerde yaşanılan sıkıntılara da çözüm buluyor.

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