Ege Denizi’nde 5.3 büyüklüğünde deprem! Çanakkale'de hissedildi
Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Yunanistan adalarının açıklarında yaşanan depremin derinliği 11.64 kilometre olarak belirlendi.
AFAD’dan yapılan açıklamada 5.3 büyüklüğündeki depremin Türkiye Saati ile 01.50’de meydana geldiği belirtildi.
Öte yandan dün akşam saat 21.39’da Yunanistan’ın Magnesia bölgesi ve Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
İSTANBUL 4.2'LİK DEPREMLE SALLANMIŞTI
24 Eylül günü Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında saat 16.38'de olan 4.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilmişti. Saat 21.06'da Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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