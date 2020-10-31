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Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Güncel 31.10.2020, 09:01 31.10.2020, 09:02
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Dün saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre 6.6 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ne göre ise 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km..
Deprem sonrasında, sabah saat 7.00’a kadar 33'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 410 artçı sarsıntı yaşanmıştı.
Seferihisar ilçesi açıklarında saat 08.31’de bir deprem daha meydana geldi. 5.0 büyüklüğündeki deprem İzmir’in genelinde hissedildi.
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