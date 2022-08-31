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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex’in firari kurucusu uzun süredir arandığını belirterek, "Orada mahkemeye çıkacak. İade zamanı mahkemenin tarihine bağlı"
AFAD: "Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."
Ege'de korkutan deprem!
Ege Bölgesi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem İzmir, Aydın ve Didim ilçesinde hissedildi.
Güncel 31.08.2022, 13:09 31.08.2022, 13:13
AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre saat 12.56'da Kuşadası Körfezi açıklarında 4.7 büyüklüğünde ve 7.03 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
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