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Son Dakika

Ege'de korkutan deprem!

Ege Bölgesi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem İzmir, Aydın ve Didim ilçesinde hissedildi.

Güncel 31.08.2022, 13:09 31.08.2022, 13:13
Ege'de korkutan deprem!

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre saat 12.56'da Kuşadası Körfezi açıklarında 4.7 büyüklüğünde ve 7.03 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

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