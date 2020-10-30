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Ege'de deprem: İzmir Karşıyaka'da yıkılan binalar var
İzmir Seferihisar merkezli deprem sonrası Karşıyaka'da pek çok binanın yıkıldığı bilgisine ulaşıldı. İstanbul Valisinin açıklamasına göre ise İStanbul'da herhangi bir olumsuz etki yok.
Güncel 30.10.2020, 15:11 30.10.2020, 15:15
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İzmir'de meydana gelen #deprem sonrası bazı binalar yıkıldı. pic.twitter.com/LNaO8iVerP— Pusholder (@pusholder) October 30, 2020
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