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Ege'de 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir de sallandı
Ege Denizi Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 15,82 kilometre uzağında gerçekleşti. Deprem, İzmir ve çevresinden de hissedildi.
Güncel 10.01.2023, 11:00
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 15 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'a göre, saat 10.38'de gerçekleşen depremin merkez üssü Ege Denizi'ndeki Midilli Adası açıkları olarak belirlendi.