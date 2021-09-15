Efsane geri dönüyor: Flash TV ne zaman açılacak, yeni frekansı ne, sahibi kim?

Halay çekilen müzik eğlence programlarıyla bir dönemin fenomeni olan Flash TV, 2 yıl aranın ardından izleyicisiyle buluşacak. Kanalla özdeşleşen Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Yalçın Çakır gibi ünlü isimlerin yeni dönemde olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Eski formatını sürdürmeyi planlayan kanalın ne zaman yayın hayatına başlayacağı da belli oldu.

Flash TV'nin ana haber sunucusu Gökhan Taşkın kah yayında böşörtüsü takarak başörtüsü sorununu çözmüş, kah Gezi Parkı olaylarında polisin gazla müdahalesini Taksim'deki stüdyodan gaz maskesiyle yayına çıkarak protesto etmişti.

FLASH TV NE ZAMAN AÇILACAK?

Medyakoridoru'nda yer alan habere göre, kanalın sahibi Bursalı iş insanı Ömer Ziya Göktuğ, Flash TV'nin yeniden yayınlara başlayacağını doğruladı. Eğlence formatında ekranlara dönmeye hazırlanan Flash TV, 11 Ekim 2021 Pazartesi günü seyircisiyle buluşacak.

Genel yayın yönetmenliğini Hakan Aygün'ün yürüteceği Flash TV'nin Ankara Haber Müdürlüğü koltuğuna Lale Özan Arslan oturacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını nedeniyle IBAN numarası verip bağış kampanyası başlatması sonrası attığı tweet nedeniyle tutuklanan gazeteci Hakan Aygün, Mayıs 2020'de tahliye edilmişti.

FLASH TV NE ZAMAN VE NEDEN KAPANDI?

2019 yılında yayın hayatını noktalayan Flash TV, kapanmadan önce AK Parti hükümeti tarafından baskı gördüğünü açıklamıştı.

Kanal yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre sesimizi kısıyoruz. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini önlemek ve 28 yıllık televizyonculuk tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza bir süre ara vermek kararımızı kamuoyuna duyururuz."

FLASH TV'NİN SAHİBİ KİM?

1992 yılında yayın hayatına başlayan ve Türkiye'nin ikinci özel televizyon kanalı olan Flash TV'nin sahibi Bursalı iş İnsanı Ömer Ziya Göktuğ'dur. İlk kurulduğu günden bu yana Göktuğ Şirketler Grubu bünyesinde yer alan kanal, ilk olarak Bursa'da yerel yayın yaparak izleyicisiyle buluştu. Flash TV'de yayınlanan 90'lı yılların fenomen programı Gerçek Kesit, Bursa'da çekildi. 2000 yılında kanalın merkezi İstanbul Bakırköy'e taşındı. Bir dönem kanalın haberlerini gazeteci Savaş Ay sundu. Flash TV, evlilik programlarının başlamasına öncü oldu.

FLASH TV NASIL İZLENİR?

2 yıllık aranın ardından 11 Ekim 2021 tarihinde yeniden yayınlara başlayacak Flash TV uydu frekans bilgileri henüz netlik kazanmadı. Türksat uydusundan yayın yapacak kanal, Digiturk, D-Smart, Tivibu gibi dijital platformlardan da izlenebilecek. Flash TV Youtube kanalından da canlı yayın paylaşılacak.

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