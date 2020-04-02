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Ece Vahapoğlu'ndan video mesaj: Karantina günlerini bir fırsat olarak görün

Yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu Ekovitrin okuyucuları için özel bir video yayınlayarak "Dışarı çıkamadığımız bu günleri içimize dönmek için bir fırsat olarak görelim" mesajı verdi.

Ece Vahapoğlu'ndan video mesaj: Karantina günlerini bir fırsat olarak görün

Yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu Ekovitrin okuyucuları için özel bir video yayınlayarak "Dışarı çıkamadığımız bu günleri içimize dönmek için bir fırsat olarak görelim" mesajı verdi.

02 Nisan 2020 Perşembe 20:56
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Ece Vahapoğlu'ndan video mesaj: Karantina günlerini bir fırsat olarak görün

Ece Vahapoğlu da "Evde Kal Türkiye" diyor...

Evde zaman geçirmekte zorlanıyor musunuz? Geçtiğimiz hafta yeni kitabı "Fit Hamilelik"i okuyucularının beğenisine sunan sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu evde geçirmek zorunda olduğumuz bu günleri içimize dönmek ve sürekli ertelediğimiz pek çok aktiviteyi gerçekleştirmek için bir fırsat olarak görüyor. Tabii sporu ihmal etmeden!


Ekovitrin okuyucuları için özel bir video mesaj yayınlayan Ece Vahapoğlu, bu günleri bol bol egzersiz ve kitap okumak gibi aktiitelerle geçirmemizi tavsiye etti. 

Haydi şimdi Ece Vahapoğlu'nun tavsiyelerine kulak verelim:

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