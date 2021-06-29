Ece Üner Show TV'den neden istifa etti? Ece Üner'in yeni adresi neresi?

Show Ana Haber Bülteni'ni 7 yılı aşkın süredir sunan Ece Üner, Show Haber ile yollarını ayırma kararı aldı. Üner, NTV, CNN Türk ve Habertürk'te çalıştıktan sonra Ocak 2014'te Show TV'ye transfer olmuştu.

Haberlere yaptığı yorumlarla dikkat çeken Üner'in yeni adresi belli oldu.

Medyaradar’ın haberine göre; deneyimli ekran yüzü Ece Üner, Bloom Medya’nın sahibi Uygar Ataş’ın yapımcılığını üstlendiği ve Kanal D'de yayınlanacak yeni bir reality show programının sunuculuğunu üstlenecek.

Ağustos ayında ekranlara gelecek programın ismi ve yayın saati henüz belli olmadı.

ECE ÜNER KİMDİR?

21 Temmuz 1981'de İstanbul'da doğan Ece Üner, bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

Üner, kariyerine 1999 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde hem eğitim hayatına hem de stajyer olarak kariyerine başladı. 2003 Irak savaşı için yabancı haber çevirmeni olarak görev aldı. Bu dönemde Avrupa Birliği muhabiri oldu. Bir süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006'da CNN Türk'ün spor servisinde çalıştı ve hafta sonu spor haberlerini sundu.

Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'deki Enine Boyuna isimli tartışma programını sundu.

6 Ocak 2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sundu ve 5 Haziran 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bıraktı. Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliğini bırakmasının ardından Ece Üner, 8 Ocak 2018'de tekrar bu görevi devraldı.