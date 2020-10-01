banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Japon borsası teknik arıza nedeniyle durdu
Japon borsası teknik arıza nedeniyle durdu
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
Etil alkol ve metil alkolün internetten satışı yasaklandı
Etil alkol ve metil alkolün internetten satışı yasaklandı

Ece Üner Deniz Çakır’ı yerin dibine soktu

Show TV Anahaber spikeri Ece Üner, Ermenistan'a destek veren Kim Kardashian'a sahip çıkan Deniz Çakır'a çok sert tepki gösterdi.

Güncel 01.10.2020, 09:41
6
Ece Üner Deniz Çakır’ı yerin dibine soktu

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, Ermeni asıllı ABD’li reality Show yıldızı Kim Kardashian’ın Azerbaycan ve Türkiye hakkındaki küstah sözlerine yanıt vermiş ve "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" ifadelerini kullanmıştı.

DENİZ ÇAKIR'DAN TEPKİ GELDİ

Deniz Çakır da resmi Instagram hesabından "Bu nasıl avam yakışıksız bir üsluptur.  Pes yahu... Bu üslup ile Ana Haber Bülteni sunuyor.. İnanılır gibi değil.“ paylaşımında bulunmuştu.uu-642.jpg

Ece Üner, kendisini eleştiren Deniz Çakır'a çok sert cevap verdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Üner, şu ifadeleri kullandı:

Pes’miş!Özünde; “bir yerinden uydurma” dedim!Esas cinsiyetçilik, burada “cinsiyetçilik” aramak!Ben “sıradan” kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz?Kardashian’la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim’in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı!

Üner, daha sonra şöyle devam etti:

Biraz da Can Yücel okuyun! Kavramlarınız yerine otursun!

ekran-alintisi-271.png

Yorumlar (0)
banner388
banner378
19°
açık
Namaz Vakti 01 Ekim 2020
İmsak 05:29
Güneş 06:54
Öğle 12:59
İkindi 16:16
Akşam 18:54
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0