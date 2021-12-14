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E-ticarette yılbaşı kampanyası nasıl hazırlanır?

TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, e-ticaret siteleri ve internet satıcılarının yılbaşında satışlarını artıracak 7 maddelik bir kampanya rehberi hazırladı.

Güncel 14.12.2021, 13:50
E-ticarette yılbaşı kampanyası nasıl hazırlanır?

Yılbaşında satış artırmak her e-ticaret firmasının ve internet satıcısının hedefleri arasında bulunur. Genellikle bu dönemde insanlar sevdiklerine veya yeni yıl hediyesi olarak kendilerine bir şeyler almaktan mutlu olurlar. Bu tür dönemlerin daha çok duygularla ilintili olduğunu göz önünde bulundurarak, agresif reklamlar yerine pozitif ve olumlu hisler bırakacak türden kampanyalara yönelmek gerektiğini belirten TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, yılbaşı hareketliliğinden faydalanmak isteyen internet satıcıları için 7 maddelik kampanya rehberi hazırladı.

ALAKALI ÜRÜNLER EKLEYİN

1-Yılbaşı hareketliliğinden faydalanmak istiyorsanız, ürün gamınıza yılbaşıyla alakalı ürün veya hizmetler eklemeniz gerekir. Yılbaşına yönelik herhangi bir ürün satışınız olup olmaması önemli değil. Herhangi bir ürün veya hizmeti ‘yılbaşına özel kampanya’ gibi banner’lar hazırlayarak bu özel kampanya dönemine siz de dahil olabilirsiniz. Özellikle belirli ürün gruplarını paket haline getirerek ‘yılbaşı sepeti’ konseptiyle birden fazla ürünü aynı anda satabilirsiniz.

YILBAŞI RENKLERİYLE GİYDİRİN

2-Web sitenizi yılbaşı renkleriyle giydirmek, yılbaşına özel grafiklerle süslemek de kampanyalarınıza olumlu katkı sağlayacaktır. Yılbaşına özel süslerle bir ataya getirilerek çekilmiş birkaç ürün fotoğrafını ana sayfaya koymanız da ziyaretçinizin havaya girmesine yardımcı olacak, bu da sizin satışlarınıza pozitif katkı sağlayacaktır. Sitenizin ana sayfasına, ziyaretçide güzel duygular uyandıracak pozitif mesajlar da ekleyebilirsiniz. Eğer dozunu ayarlayabileceğinize inanıyorsanız, mizah da kullanabilir ve insanların yüzünde gülümsemeye yol açabilirsiniz. Unutmayın ki, insanların duygularına hitap ettiğiniz ölçüde markanız ön plana çıkacak ve akılda kalıcı olacaktır.  

ÇİFTLERİ UNUTMAYIN

3-Yılbaşında satışlarınızı artırmak istiyorsanız göz önünde bulundurmanız gereken en önemli noktalardan biri de çiftler. Genellikle yılbaşı döneminde satılan hediyeler, ya aile bireyleri ya da sevgililerin birbirine aldıkları hediyelerdir. Bu nedenle sizler de ürün skalanıza sevgiliye hediye olarak verilebilecek ürünleri ekleyebilir ve çiftlerin ilgisini çekebilirsiniz. Ürün tanıtımına duygusal, pozitif mesajlar eklemeniz de yararlı olacaktır. Sevgili kombinleri, sevgili kazağı, sevgili şapkası, sevgili eldiveni, sevgili forması gibi birçok ürün seçeneğini kadın ve erkek modeliyle beraber paketleyerek satışa sunmak da işe yarar.

SOSYA MEDYADA DUYURUN

4-Yılbaşı için ne kadar kampanya düzenlerseniz düzenleyin bu kampanyaların duyurusunu yapmadığınız sürece kampanyanızın başarıya ulaşması ve satışlarınızın artması oldukça zordur. Sosyal medya hesaplarınızda bu dönemde aktif olarak paylaşımlar yapmanız, Google ve sosyal medya reklamları vermeniz, e-posta pazarlama, Sms pazarlama gibi tanıtım modellerinden faydalanmanız gerekecektir.

KAMPANYALAR YAPIN

5-Bu dönemde indirim çekleri, bedava kargo, 3 al 2 öde, 100 TL üzeri alışverişe yılbaşı bbardağı hediye, şu üründen alana şu ürün yüzde 20 indirimli, sepette yüzde 10 indirim gibi kampanya modelleri de sitenize olan ilgiyi oldukça artıracaktır.

ÇAPRAZ SATIŞ STRATEJİSİ KULLANIN  

6-Çapraz satış, tüketicilerin ihtiyacını analiz ederek satın almak istedikleri ürüne benzer ve bu ürünle ilişkili ürünlerin satıldığı bir stratejidir. Genellikle yılbaşında en çok satılan ürünler arasında yer alan birçok ürün çeşidinin çapraz satış yöntemi ile satışları arttırılabilmekte. Belirlediğiniz ürünlerden satın alanlara bir başka ürün için indirim kazandığına ilişkin yönlendirmelerle satışlarınızı yükseltebilirsiniz.

KASA ÖNÜ FIRSATLARI

7-Kasa önü fırsatları, e-ticaret firmalarının müşterilerine sepet sayfasında indirimli ürünler sunarak bu ürünleri sepetlerine eklemelerini sağlayan bir özelliktir. Genellikle kasa önü fırsatları sayesinde e-ticaret firmaları hem ortalama sepet tutarını hem de ürün satışlarını artırma imkanı yakalayabilmektedir. Bu dönemde sizler de sitenizden alışveriş yapan tüketicilere özel kasa önü fırsatları sunmaya özen göstermelisiniz.

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