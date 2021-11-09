"e-Duruşma" uygulaması bugün itibarıyla 81 ilde başladı

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-Duruşma' bugün itibariyle 81 ilimizde uygulanmaya başladı.

Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan "e-duruşma" bugün itibariyle 81 ilimizde uygulanmaya başladı. Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) November 9, 2021

UYGULAMA NASIL KULLANILIYOR?

Sistemi kullanmak isteyen avukatlar, ilk olarak UYAP Avukat Portalı'ndan duruşmalarını sorguluyor ve gerekçesini yazarak e-Duruşma talebi gönderiyor.

Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabiliyor. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor.