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E-Devlet'ten yeni özellik... Kimlik Kartı kayıp bildirimi artık mümkün!
Farklı kurumlar tarafından, farklı kanallar aracılığıyla verilen hizmetlerin tek noktadan güvenli ve kesintisiz bir şekilde sunulduğu elektronik platform olan E-Devlet'e günlük hayatı kolaylaştıracak bir önemli hizmet daha eklendi.
Güncel 01.03.2022, 15:44
E-Devlet sistemine eklenen hizmetler her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Son olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak T.C Kimlik Kartı Kayıp Bildirimi işlemlerinin E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceği duyuruldu.
KİŞİ KENDİSİ VEYA ÇOCUĞU ADINA SİSTEM ÜZERİNDEN BAŞVURUDA BULUNABİLECEK
Kişi kendisi veya 15 yaşını tamamlamayan velisi/vasisi olduğu kişiler adına bildirimce bulunabilecek veya daha önce kayıp sebebiyle iptal edilen kimlik kartı sorgulaması yapabilecek.