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E-Devlet'e erişim 'ücretsiz' oluyor!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, üç operatörle yapılan anlaşma sonucunda, artık e-Devlet kotasız hale gelecek.

Güncel 18.08.2022, 14:53
E-Devlet'e erişim 'ücretsiz' oluyor!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kotasız e-Devlet" Dönemi Başlıyor! Vatandaşlarımızın dijital hizmetlere kolayca erişmesi için yürüttüğümüz çalışmalardan birini daha hayata geçiriyoruz: Hangi operatöre kayıtlı olursanız olun e-Devlet Kapısı kullanımlarınızda artık mobil internet kotanızdan harcanmayacak."

#edevlet
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