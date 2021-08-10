DVSA Uyumlu FleetGO ile Kontrollü Sürüş

FleetGO, sürücü uyumluluğunu teşvik etmek ve bu tür faaliyetlere harcanan zamanın etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için kullanımı kolay ve kapsamlı uygulaması ile hizmet veriyor. DVSA uyumlu FleetGO ile; kaçak yolcuları önlemek için yük perdesinde herhangi bir sorun olmadığından, lastiklerin-tekerleklerin-aynaların sürüş için engel teşkil etmediğine, frenlerin-farların ve gösterge panelinin sorunsuz çalışmasından süspansiyona kadar birçok farklı kontrol için kolayca özelleştirilmiş listeler oluşturulabiliyor.

Kağıt üzerinde tutulan notlara kıyasla daha kolay, hızlı ve verimli olan FleetGO’nun günlük araç kontrolü çözümü ile sürücüler; otomatik kontrol listeleri, fotoğraflama ve ekran üzerindeki imzalarla, kamyonlarını ve dorselerini kolayca kontrol edebiliyorlar. Akıllı, kapsamlı ve etkin araç takip çözümleri ile FleetGO, günlük kontrollerin otomasyonuna ve gerçek zamanlı olarak takip edilmesine yardımcı oluyor. Filo yöneticileri de araç bakım kaydına kolayca ulaşılabiliyor ve internet üzerinden gerçek zamanlı yasal bir kayıt tutmuş oluyor.