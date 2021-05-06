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Düzce'de cezadan kaçarken bacağını kırdı
Düzce'de sokak kısıtlamasını ihlal ettiği için polislerden kaçan genç, cami duvarından atladığı sırada düşüp, bacağını kırdı.
Güncel 06.05.2021, 23:48
Düzce'nin merkez Kültür Mahallesi’nde yaşanan olayda, mahalleli sokakta bulunan 3 kişi hakkında, kısıtlamayı ihlal ettikleri için polise şikayette bulundu.
İhbarla bölgeye gelen polisleri gören 3 kişiden 2’si, sanayi sitesi yönüne kaçarken, G.U. ise Kültür Camii'nin bahçesine kaçtı.
CAMİ DUVARINDAN DÜŞTÜ
Buradan arka sokağa kaçmak isteyen G.U., cami duvarından atlarken düştü.Acı içinde yerde kalan G.U. için polisler, sağlık ekibi çağırdı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bacağının kırıldığı anlaşılan G.U., tedavisi için ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
G.U.’ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması nedeniyle para cezası uygulandı.