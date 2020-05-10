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Duygu dolu Anneler Günü mesajları ve sözleri... En güzel resimli "Anneler Günü" mesajları...

Bugün en kıymetli varlıklarımız olan annelerimizin en özel günü... Bugün Anneler Günü... Milyonlarca kişi 10 Mayıs'ın ilk saatlerinden bu yana annelerine en güzel mesajları yollamak için büyük bir özveri gösteriyor. Corona virüs nedeniyle annelerine sarılamayan evlatlar en anlamı, en güzel, uzun-kısa, resimli Anneler Günü mesajlarını atarak onları sevindirmek istiyor.

Duygu dolu Anneler Günü mesajları ve sözleri... En güzel resimli "Anneler Günü" mesajları...

Bugün en kıymetli varlıklarımız olan annelerimizin en özel günü... Bugün Anneler Günü... Milyonlarca kişi 10 Mayıs'ın ilk saatlerinden bu yana annelerine en güzel mesajları yollamak için büyük bir özveri gösteriyor. Corona virüs nedeniyle annelerine sarılamayan evlatlar en anlamı, en güzel, uzun-kısa, resimli Anneler Günü mesajlarını atarak onları sevindirmek istiyor.

10 Mayıs 2020 Pazar 13:01
2018 Okunma
Duygu dolu Anneler Günü mesajları ve sözleri... En güzel resimli "Anneler Günü" mesajları...

Duygu dolu Anneler Günü mesajları ve sözleri... En anlamı, en güzel, uzun-kısa, resimli Anneler Günü mesajları...

Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

Çocukken, bana örnek olmak için benden önce; gençken, her ihtiyacım olduğunda beni gözetmek için arkamdan, yetişkin olduğumda ise destek vermek için hep yanımda yürüdün. Her an yanımda olduğun için sana minnettarım. Anneler Günün kutlu olsun!

Duygu dolu Anneler Günü mesajları ve sözleri... En anlamı, en güzel, uzun-kısa, resimli Anneler Günü mesajları...

Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneciğim.

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

Duygu dolu Anneler Günü mesajları ve sözleri... En anlamı, en güzel, uzun-kısa, resimli Anneler Günü mesajları...

Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Biricik annem.. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..

Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Duygu dolu Anneler Günü mesajları ve sözleri... En anlamı, en güzel, uzun-kısa, resimli Anneler Günü mesajları...

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine.. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.

Duygu dolu Anneler Günü mesajları ve sözleri... En anlamı, en güzel, uzun-kısa, resimli Anneler Günü mesajları...

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır icin çok teşekkürler canım anneciğim... Anneler günün kutlu olsun.

Bir günümde değil her günümdesin. Her gün, her sanıye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsın. Anneler günün kutlu olsun...

Eğer bana gözlerınle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın... Anneler günün kutlu olsun...

Duygu dolu Anneler Günü mesajları ve sözleri... En anlamı, en güzel, uzun-kısa, resimli Anneler Günü mesajları...

Anneler günün kutlu olsun Annem! Her zaman söylemesem de seni çok sevdiğimi bir tek sen biliyorsun.

Büyüyen ailemize her zaman yüreğini, ruhunu ve daha fazlasını verdiğin için her zaman en iyisi için çabaladığın için teşekkür ederiz.

Duygu dolu Anneler Günü mesajları ve sözleri... En anlamı, en güzel, uzun-kısa, resimli Anneler Günü mesajları...

Hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramadım. Asla görmezden gelemem. Biliyorum hep benim için buradasın! Anneler Gününde sevgilim, canım anneme sevgiler!

En harika arkadaşlarımdan biri, gezegendeki en harika annelerden birisin! Anneler Günün kutlu olsun!

Duygu dolu Anneler Günü mesajları ve sözleri... En anlamı, en güzel, uzun-kısa, resimli Anneler Günü mesajları...

Günümü aydınlatan ve hayatımı anlamlandıransın. Seninle gülümsemeden bir gün geçirmeyi hayal edemiyorum. Anneler Günün kutlu olsun!

Anneler Günün kutlu olsun! Sen hayatımdaki en özel ve en önemli kadınsın. Seni seviyorum anne!

Duygu dolu Anneler Günü mesajları ve sözleri... En anlamı, en güzel, uzun-kısa, resimli Anneler Günü mesajları...

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

Duygu dolu Anneler Günü mesajları ve sözleri... En anlamı, en güzel, uzun-kısa, resimli Anneler Günü mesajları...

Anneler Günü mesajları yeni 2020! Anlamlı kısa ve öz anneler günü mesajları ve sözleri! Canım Annem Anneler Günün Kutlu Olsun

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

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