Düşen helikopterde şehitler için siyasilerden başsağlığı mesajı

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopterin düşmesi sonucu 9 askerin şehit 4 askerin ise yaralanması üzerine siyasiler başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında, “Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; şehit olan 9 vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 4 askerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, “Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan dokuz askerimize Allah'tan rahmet, keder-dide ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı dört askerimize acil şifalar diliyorum. Acımız büyük. Başımız sağ olsun” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bingöl'den Tatvan'a giderken elim bir helikopter kazası sonucu şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bingöl'den gelen acı haberle içimiz yandı. Helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Askeri helikopterimizin Tatvan'da düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, “Bitlis'ten gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, “Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

AK Parti MKYK ve MYK Üyesi - Parti Sözcüsü Ömer Çelik yayınladığı mesajda, “Bitlis'ten Tatvan'a giden askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 9 kahraman askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Milletimizin ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz” dedi.