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'Dur yolcu!'... ABD Donanma gemisi Çanakkale'den böyle geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi 'USS Hamilton', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemiye Türk Sahil Güvenlik botu eşlik ederken, güvertede bulunan askerlerden bazılarının fotoğraf çekmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Güncel 27.04.2021, 11:15
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'Dur yolcu!'... ABD Donanma gemisi Çanakkale'den böyle geçti

Ege Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı 'USS Hamilton' adlı Sahil Güvenlik gemisi, saat 09.15'te Çanakkale önlerine ulaştı.

MARMARA DENİZİ'NE DOĞRU YOL ALDI

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Sahil Güvenlik gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu ile eşlik edildi.

FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Geminin güvertesinde bulunan askerlerden bazılarının fotoğraf çekmesi ise dikkat çekti

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