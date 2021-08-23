Dünyanın en zenginleri listesi değişti

Dünyanın en zenginleri listesinde ilk 10'da yer alan isimler uzun zamandır değişiklik göstermiyor. Forbes'un 35 yıldır yayınladığı dünyanın en zenginleri listesindeki milyarder sayısı bu yıl rekor kırarak 2755'e yükselmişti. Bu yıl listeye 493 yeni isim katıldı.

JEFF BEZOS BİRİNCİLİĞİ KAYBETMİŞTİ, LİDERLİĞİ GERİ ALDI

2,755 milyarderin servetlerini sıraladığı milyarderler endeksinde zirve bir süre önce el değiştirmişti. Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un uzun süredir birincilik yerini koruduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault'a geçmişti. Gelen son bilgilere göre Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yeniden ilk sıraya yükseldi.

Geçtiğimiz hafta içinde Amazon hisseleri düşse de Arnault'un LVMH'nin hisseleri daha fazla düştü. Bezos, temmuz ayı sonunda Bernard Arnault'a kaptırdığı zirveyi geri aldı ve yeniden dünyanın en zengin insanı oldu.

ELON MUSK İKİNCİ SIRADA

Dünyanın en zengin ikinci insanı ise Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk olurken dünyanın en zengin insanı unvanı için rekabet, geçtiğimiz Perşembe günü yoğunlaştı. Elon Musk, Fransız lüks devi Bernard Arnault'u ikinci sıra için geride bıraktı.

BİRİNCİ SIRADAN ÜÇÜNCÜLÜĞE DÜŞTÜ

Bernard Arnault ise listede 3. sıraya düşerken Bill Gates ise yeniden 4. sırada Zirvenin 10. sırasında ise Microsoft'un eski CEO'su, Los Angeles Clippers'ın sahibi Steve Ballmer yer aldı. L'Oréal'ın varisi Francoise Bettencourt Meyers ise 11. sıraya düştü. İşte dünyanın en zenginleri…

1. ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos (57) yer alıyor: 185.8 milyar dolar

2. Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk (50) yer alıyor: 178.7 milyar dolar

3. Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault (72) ve ailesi yer alıyor: 174.7 milyar dolar

4. Microsoft'un kurucusu Bill Gates var (65): 131.2 milyar dolar

5. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg var (37): 129.3 milyar dolar

6. Google'ın kurucularından Larry Page (48) yer alıyor: 118.1 milyar dolar

7. Veritabanı yazılım şirketi Oracle kurucusu Larry Ellison (76) yer alıyor: 115.4 milyar dolar

8. Google kurucularından Sergey Brin (47) yer alıyor: 114.1 milyar dolar

9. Berkshire Hathaway'in sahibi, yatırımcı Warren Buffet (90) yer alıyor: 103.7 milyar dolar

10. Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer (65) yer alıyor: 97.3 milyar dolar