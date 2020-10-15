banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Burası Afrika bozkırları değil 'Afyonkarahisar'
Burası Afrika bozkırları değil 'Afyonkarahisar'
Su kanalına uçtuğu kazayı gülerek anlattı
Su kanalına uçtuğu kazayı gülerek anlattı
Kilo Probleminin Nedeni Alerjileriniz ya da Nem Olabilir!
Kilo Probleminin Nedeni Alerjileriniz ya da Nem Olabilir!
Eylül ayı bütçe verileri açıklandı
Eylül ayı bütçe verileri açıklandı

Dünyanın en yüksek peribacasına Azerbaycan bayrağı asıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumundaki Uçhisar Kalesi’ne, Türkiye ile Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak Azerbaycan bayrağı asıldı.

Güncel 15.10.2020, 15:15
3
Dünyanın en yüksek peribacasına Azerbaycan bayrağı asıldı

Ermenistan’ın saldırıları karşısında dost ve kardeş Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için dünyanın en yüksek peribacası konumundaki Uçhisar Kalesi’ne, Uçhisar Belediyesi tarafından kardeş ülkenin bayrağı asıldı. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada, “Kapadokya’dan, Uçhisar’dan bölgenin en büyük peribacası Uçhisar Kalesi’nden Azerbaycanlı kardeşlerimize selam olsun. Zafer inananlarındır diyorum inşallah zafer de yakındır. Bu müjdeli haberi hep birlikte beklemekteyiz. Manevi destek amacıyla Uçhisar Kalemize Azerbaycan bayrağımızı arak kendilerine destek verdik” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 15 Ekim 2020
İmsak 05:44
Güneş 07:09
Öğle 12:55
İkindi 15:59
Akşam 18:31
Yatsı 19:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2