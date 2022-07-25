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Dünyanın en ucuz tatil rotaları arasında Türkiye ilk sırada!
Birleşik Krallık’ın postane servislerinden Post Office, en ucuz tatil yerlerini açıkladı. Listenin ilk sırasında Türkiye olduğu görüldü. İşte en ucuz tatil rotaları.
Güncel 25.07.2022, 13:40
En ucuz tatil rotaları:
13. Grand Baie, Mauritius
12. Lanzarote, Kanarya Adaları
11. Prag, Çek Cumhuriyeti
10. Orlando, ABD
9. Sliema, Malta
8. Funchal, Madeira Adası
7. Mombasa, Kenya
6. Costa del Sol, İspanya
5. Paphos, Kıbrıs
4. Cape Town, Güney Afrika
3. Algarve, Portekiz
2. Sunny Beach, Bulgaristan
1. Marmaris, Türkiye