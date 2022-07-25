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Dünyanın en ucuz tatil rotaları arasında Türkiye ilk sırada!

Birleşik Krallık’ın postane servislerinden Post Office, en ucuz tatil yerlerini açıkladı. Listenin ilk sırasında Türkiye olduğu görüldü. İşte en ucuz tatil rotaları.

Güncel 25.07.2022, 13:40
Dünyanın en ucuz tatil rotaları arasında Türkiye ilk sırada!

En ucuz tatil rotaları:

13. Grand Baie, Mauritius

12. Lanzarote, Kanarya Adaları

11. Prag, Çek Cumhuriyeti

10. Orlando, ABD

9. Sliema, Malta

8. Funchal, Madeira Adası

7. Mombasa, Kenya

6. Costa del Sol, İspanya

5. Paphos, Kıbrıs

4. Cape Town, Güney Afrika

3. Algarve, Portekiz

2. Sunny Beach, Bulgaristan

1. Marmaris, Türkiye

#en ucuz tatil rotaları #türkiye
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