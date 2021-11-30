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Aralarında öğretmen ve askerlerin de bulunduğu FETÖ şüphelisi 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Dünyanın en pahalı şehirleri hangileri?
Economist Intelligence Unit, 2021 yılına ait yaşam maliyeti endeksini yayımladı. Listenin ilk sırasında İsrail'in Tel Aviv şehri yer aldı. İşte dünyanın en pahalı şehirleri...
Güncel 30.11.2021, 12:20
1. TEL AVİV, İSRAİL
2. PARİS, FRANSA
3. SİNGAPUR
4. ZÜRİH, İSVİÇRE
5. HONG KONG
6. NEW YORK
7. CENEVRE, İSVİÇRE
8. KOPENHAG, DANİMARKA
9. LOS ANGELES, ABD
10. OSAKA, JAPONYA
11. OSLO, NORVEÇ
12. SEUL, GÜNEY KORE
13. TOKYO, JAPONYA
14. VİYANA, AVUSTURYA
15. SİDNEY, AVUSTRALYA
16. MELBOURNE, AVUSTRALYA
17. HELSİNKİ, FİNLANDİYA
18. LONDRA, BİRLEŞİK KRALLIK
19. DUBLİN, İRLANDA
20. FRANKFURT, ALMANYA
21. ŞANGHAY, ÇİN